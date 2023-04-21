Окупанти Лазурного берега: хто з російських зірок приховує розкішні маєтки у Франції

Російські пропагандисти запевняють, як добре їм живеться в Росії, проте за можливості одразу втікають до теплої Франції

Попри те, що російські зірки підтримують режим Путіна та пропагують ідею «великої та неділімої Росії», на Лазурному березі Франції розміщені десятки особняків, квартир та земельних ділянок одіозних олігархів та пропагандистів. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

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Друзі та поплічники диктатора Путіна примудряються обходити європейські санкції, переписуючи все французьке майно на дружин, коханок та далеких родичів. До таких «селебріті» відноситься і опальний репер Тіматі (справжнє ім'я Тимур Юнусов). Артист регулярно підтримував дії російської армії окупантів в Україні, виступав на концертах, присвячених результатам «референдуму» у Херсоні та частині Запорізької області, проте його ім'я не внесено до «чорних списків» ЄС. А розкішний маєток у Сен-Тропе, вартістю майже €2 млн, записано на ім'я батька Ільдара Юнусова. Схоже, віллу намагаються приховати ще трохи – і з батька переписали на його дітей вже з іншого шлюбу.

Також у Сен-Тропе журналісти знайшли будинок олігарха Олега Дерипаскі, який записав його на компанію своєї матері. А розкішний палац вартістю до €200 млн російського олігарха Романа Абрамовича залишається одним із найвідоміших на узбережжі.

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«Правда він виглядає так, що всередині ніхто не проживає. Це не дивно, оскільки після повномасштабного вторгнення більшості кремлівських олігархів заборонено в'їзд на територію європейських країн», – пояснюють журналісти.

Зазначимо, що російські еліти неодноразово було помічені на відпочинку у Франції. Наприклад, у Куршевелі є шале російського олігарха Михайла Прохорова та одних із найбагатших людей РФ Сергія та Миколи Саркісових. А нещодавно відомий співак Валерій Меладзе з буквою Z на рукаві «засвітився» в компанії дружини заступника Шойгу у Куршевелі.

Нагадаємо, що маєтками у Франції володіє й український олігарх Ігор Коломойський. У власності сестри Коломойського є зведений в 15 столітті замок поблизу французького берега Женевського озера та декілька розкішних квартир. До слова, родичі Коломойського відпочивали у французькому Куршавелі, у розкішному шале «Панда», що оформлене на фірму сестри Коломойського. Саме там щонайменше двічі взимку цього року помічали сина олігарха.