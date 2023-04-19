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ЗСУ розповіли, як росіяни ведуть бої за Бахмут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розповіли, як росіяни ведуть бої за Бахмут
У разі відступу ЗСУ, окупанти будуть кинуті на інші напрямки та продовжать наступ на українські міста
фото з відкритих джерел

Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 людей

Воїни ЗСУ у Бахмуті зіткнулися з дещо іншим характером ведення війни російськими загарбниками. Росіяни атакують малими групами та намагаються вступити у контактні бої. Про це повідомив командир окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк.

«У Бахмуті ми зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 людей, котрі під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої», – розповів Заворотнюк.

При цьому він зауважив, що підрозділи бригади виконують бойові завдання, як у самому Бахмуті, так і біля нього. «Бахмут потрібно тримати! Там ми стримуємо та перемелюємо значні сили російських загарбників», – заявив Заворотнюк.

Заворотнюк пояснив, що у разі відступу ЗСУ, окупанти будуть кинуті на інші напрямки та продовжать наступ на українські міста.

Командир зазначив, що українські сили «відповідають тим же» і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу. «Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити та знищити!» – додав Заворотнюк.

Нагадаєм, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

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Теги: окупанти наступ полковник Бахмут росіяни ЗСУ війна

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