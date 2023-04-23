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Робота триває: Гуменюк про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Дніпра

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Робота триває: Гуменюк про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Дніпра
Наталія Гуменюк закликала зберігати інформаційну тишу
фото: suspilne.media

Наталія Гуменюк заявила, що умови військової операції вимагають інформаційної тиші

Керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію ISW про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона. Про це йшла мова в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить повз широку потужну річку. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни», – заявила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що росіяни часто використовують інформацію, як зброю, і саме тому варто дотримуватися інформаційної тиші. 

«Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної війни і тут досить потужний інформаційний фронт. Всі обов'язково дочекаються добрих новин, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових», – зазначила речниця.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: війна Дніпро військові інфраструктура робота населення фронт росіяни

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