Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Сполучені Штати просили Туреччину передати ЗРК С-400 в Україну, проте Анкара відмовилася
Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів, що США пропонували Туреччині передати Україні системи С-400, проте країна відмовилася. Про це він сказав у інтерв'ю Нabertürk.
Чавушоглу повідомив, що США пропонували відправити до України С-400, що були раніше закуплені в Росії, проте отримали відмову. За словами міністра, це питання незалежності Туреччини.
«США зробили пропозицію, яка безпосередньо стосується нашого суверенітету, наприклад, передати контроль над установками. Де наша незалежність, наш суверенітет?», – коментує він.
Чавушоглу зазначив, що Туреччина підтримує «формулу миру» президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.
Раніше повідомлялося, що Туреччина, яка стала найбільшим клієнтом «Газпрому» і одним з головних хабів з обходу санкцій проти Росії, домоглася газових поступок від Кремля.
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