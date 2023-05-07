Пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе

Після вибуху Прилєпін знепритомнів на три хвилини

Прилєпін повідомив, що сам керував автомобілем, під яким вибухнула міна

Російський пропагандист Захар Прилєпін уперше прокоментував замах на нього. Про це інформує Telegram-канал Baza.

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Він повідомив, що сам керував автомобілем, під яким вибухнула міна, а Олександр Шубін, який загинув, сидів на пасажирському місці. Після вибуху Прилєпін знепритомнів на три хвилини.

«Я знепритомнів хвилини на три, прийшов до тями і підповз до вибитого лобового скла. Селяни, що підбігли, допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) та ще там щось», – заявив пропагандист.

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«Лєнта.ру» пише, що я не усвідомлював того, що відбувається. Я там їх не бачив. Насправді я попросив принести мені телефон з машини, і одразу віддав усі розпорядження, бо все було зрозуміло, щойно я прийшов до тями. Потім сусідка зробила мені знеболюючий», – сказав Прилєпін.

Прилєпін також підтвердив, що висадив дочку за п'ять хвилин до вибуху.

Раніше росіяни повідомили про стан Прилєпіна після вибуху.

Нагадаємо, 7 травня у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За різними даними з російських джерел, у Прилєпіна важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг. Його забрали до лікарні медичним гелікоптером.

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Служба безпеки України у відповідь на запит «Главкома» прокоментувала підрив автівки російського пропагандиста Захара Прилєпіна.