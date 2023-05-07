Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе
Після вибуху Прилєпін знепритомнів на три хвилини
фото з відкритих джерел

Прилєпін повідомив, що сам керував автомобілем, під яким вибухнула міна

Російський пропагандист Захар Прилєпін уперше прокоментував замах на нього. Про це інформує Telegram-канал Baza.

Він повідомив, що сам керував автомобілем, під яким вибухнула міна, а Олександр Шубін, який загинув, сидів на пасажирському місці. Після вибуху Прилєпін знепритомнів на три хвилини.

«Я знепритомнів хвилини на три, прийшов до тями і підповз до вибитого лобового скла. Селяни, що підбігли, допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) та ще там щось», – заявив пропагандист.

«Лєнта.ру» пише, що я не усвідомлював того, що відбувається. Я там їх не бачив. Насправді я попросив принести мені телефон з машини, і одразу віддав усі розпорядження, бо все було зрозуміло, щойно я прийшов до тями. Потім сусідка зробила мені знеболюючий», – сказав Прилєпін.

Прилєпін також підтвердив, що висадив дочку за п'ять хвилин до вибуху.

Раніше росіяни повідомили про стан Прилєпіна після вибуху. 

Нагадаємо, 7 травня у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За різними даними з російських джерел, у Прилєпіна важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг. Його забрали до лікарні медичним гелікоптером.

Служба безпеки України у відповідь на запит «Главкома» прокоментувала підрив автівки російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

Читайте також:

Теги: телефон машини Telegram письменник пропагандист росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші літкритики були послужливо рекламували цю зіроньку з кожної праски аж до самого 2015-го
Про Прилєпіна і кар'єру, яку можна було спинити
Сьогодні, 18:10
Очільник ГУР України Кирило Буданов
«Убивали і будемо вбивати росіян»: Буданов прокоментував замах на Прилєпіна
Сьогодні, 12:16
За різними даними з російських джерел, у Прилєпіна важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг
Росіяни повідомили про стан Прилєпіна після вибуху
Сьогодні, 10:46

Соціум

Пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе
Пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе
У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи
У Ростові біля військового госпіталю пролунали вибухи
У Курганській області вирують вогняні смерчі
У Курганській області вирують вогняні смерчі
Кадиров виступив перед силовиками у брендовій куртці за $3 тис.
Кадиров виступив перед силовиками у брендовій куртці за $3 тис.
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
Потягли портрети дідів на дно: тюменські моржі провели акцію «Безсмертний полк» у воді
Потягли портрети дідів на дно: тюменські моржі провели акцію «Безсмертний полк» у воді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
8967
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
7494
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?
6811
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6120
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4696
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Сьогодні, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Сьогодні, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Сьогодні, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Сьогодні, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Сьогодні, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту