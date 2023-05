У Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула (відео)

Напередодні виборів у Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу, члена головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), під час передвиборчого мітингу в східному місті Ерзурум, оплоті партії президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє Reuters.

Protesters threw stones at Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a member of the main opposition Republican People's Party, during an election rally in the eastern city of Erzurum, a stronghold of Turkey President Tayyip Erdogan's AK Party https://t.co/G40Olr22ZR pic.twitter.com/1XPRFdXvfd