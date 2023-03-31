Туреччина ратифікувала протокол вступу Фінляндії до НАТО

Туреччина була останньою країною, яка не схвалила протокол вступу Фінляндії до альянсу

Увечері четверга, 30 березня, парламент Туреччини схвалив протокол вступу Фінляндії до НАТО. Про це повідомляє Anadolu

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Законопроєкт, який підтверджує вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, був схвалений Великими національними зборами Туреччини. Пізніше цей документ затвердили у Генеральній асамблеї Великих національних зборів Туреччини.

Туреччина була останньою країною, яка ще не ратифікувала протокол. Як тільки Турція повідомить США про схвалення заявки Фінляндії парламентом, то генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно запросить країни до альянсу.

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Нагадаємо, що раніше Туреччина повідомила, що найближчим часом ратифікує заявку Фінляндії до НАТО, проте відкладає схвалення щаявки іншої країни, що претендує на вступ до альянсу, – Швеції. Нещодавно у Туреччині зазначили, що «двері для Швеції не закриті повністю». Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня, коли у Стокгольмі наберуть чинності антитерористичні закони.