Турецький дипломат пояснив, чим корисна дружба Ердогана з Путіним

Такан Ілдем зауважив, що Туреччина вже багато десятиліть співпрацює з Росією

«Туреччина вже багато десятиліть співпрацює з Росією. Не всі з наших західних друзів сприймають її позитивно»

Співпраця Туреччини з Росією, яка іноді викликає критику з боку західних партнерів, насправді може відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні. Про це заявив турецький дипломат, колишній Помічник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії, посол Такан Ілдем в інтерв'ю «Главкому».

Такан Ілдем зауважив, що Туреччина є стратегічним партнером України. Він нагадав, що з 2011 року між двома країнами існує взаємодія на найвищому рівні, а співпраця охоплює всі сфери, включаючи оборонну промисловість.

«У той же час Туреччина вже багато десятиліть співпрацює з Росією. Не всі з наших західних друзів сприймають її позитивно. Але ця співпраця є корисним каналом для Заходу та наших українських друзів, адже таким чином вони мають країну, яка може розмовляти і з Україною, і з Росією. Підтвердженням такої корисності є зернова угода в Чорному морі, а також обмін полоненими», – зазначив турецький дипломат.

Посол переконаний, що Туреччина є однією з тих країн, яка може зробити вагомий внесок у мирне врегулювання.

«Як я вже казав у своєму виступі, Мінський формат був дуже обмеженим. Цього разу будь-який переговорний процес щодо завершення війни має включати більше країн, адже це збільшуватиме їх шанси на успіх», – підсумував Такан Ілдем.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів РФ та України у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром. «Моє найбільше бажання для обох сторін, щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Зробімо Стамбул центром миру», – сказав він.