Окупантів у Криму атакували дрони

У Криму вночі лунали вибухи

У ніч проти п’ятниці, 25 квітня, тимчасово окупований Крим атакували відомі дрони, там пролунали вибухи. Про це інформує «Главком» з посиланням на Telegram-канали.

Зазначається, що вибухи було чутно в різних частинах півострова. Зокрема, в районах Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисарая та міста Саки.

Окупанти стверджують, що наразі не зафіксовано жодних пожеж чи руйнувань на землі.

Представники так окупаційної влади поки що не коментували інцидент.

Нагадаємо, триває 1157-й день повномасштабної війни.

Вчора російські загарбники залучили для ураження 72 ракети різного типу, а також завдали 72 авіаційних ударів, застосувавши 125 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1223 дрони-камікадзе та здійснили 4578 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

24 квітня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.