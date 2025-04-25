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Росіяни знищили у Павлограді базу «Госпітальєрів»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Росіяни знищили у Павлограді базу «Госпітальєрів»
База «Госпітальєрів» була місцем порятунку для військових і переселенців
фото: Яна Зінкевич

Попри втрату, засновниця батальйону заявила, що цей удар не зупинить їхню діяльність

Сьогодні вранці, 25 квітня, російські війська завдали удару по Павлограду, внаслідок якого загинули мирні жителі, серед них діти. Ударом було знищено базу Медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», разом із усім майном та технікою, що там знаходилися. Про це повідомила засновниця батальйону Яна Зінкевич, пише «Главком».

«Це не просто війна. Це геноцид. Навмисне знищення всього, що робить нас людьми І кожен удар по цивільних і медиках - це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності», – наголосила Яна Зінкевич.

За словами засновниці, база «Госпітальєрів» була не лише місцем порятунку для військових і переселенців, а й символом людяності, тепла та допомоги.

«Ми були точкою тепла, порятунку, допомоги, людяності. Наша база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі.

Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема», – розповіла Яна Зінкевич.

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фото: Яна Зінкевич
Яна Зінкевич: «Ми не стали попелом, ми стали яскравим вогнем, який тепер палає з іще більшою силою»

Попри втрату, засновниця батальйону заявила, що цей удар не зупинить їхню діяльність. Вона оголосила збір на 20 млн гривень для створення нової бази.

«Ми не стали попелом, ми стали яскравим вогнем, який тепер палає з іще більшою силою», – зазначила вона, закликавши всіх небайдужих долучитися до збору коштів.

Нагадаємо, внаслідок російського комбінованого удару по столиці в ніч на 24 квітня загинули щонайменше 12 людей. Є родини, де загинуло кілька людей. Одна з них – сім’я Дар’ї та Яни. Дар’я вночі була у іншій квартирі. У Святошиному загинули її мама, тато та 17-й брат Данило, 14-річна сестричка вижила. 

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Теги: Яна Зінкевич війна

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