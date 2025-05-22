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Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
«Це не моя війна. Ми вплуталися в те, в чому нам не слід було брати участь», – сказав Трамп журналістам після дзвінка Путіну
колаж: glavcom.ua

Хоча Трамп усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його посилити санкції щодо Росії – Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами визнав, що диктатор Росії Володимир Путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. Як передає «Главком», про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела.

«Це визнання підтвердило те, у що європейські лідери давно вірили щодо Путіна, але вони вперше почули це від Трампа. Це також суперечить заявами Трампа про те, що Путін щиро хоче миру», – пише видання.

Хоча Трамп, ймовірно, усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його погодитися посилити санкції щодо Росії, зазначає Wall Street Journal.

У неділю, 18 травня – за день до своєї двогодинної розмови з путіним, – Трамп провів попередню телефонну розмову з європейськими лідерами. Тоді він натякнув, що може запровадити санкції, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

Однак до понеділка він знову змінив свою позицію і відмовився від санкцій. Натомість Трамп заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані. «Це не моя війна. Ми вплуталися в те, в чому нам не слід було брати участь», – сказав Трамп журналістам у понеділок після дзвінка Путіну.

Хоча зусилля європейських лідерів, зрештою, не увінчалися успіхом і не змусили Трампа погодитися на додаткові санкції, європейці побачили певний позитивний результат. Цей процес допоміг усім, включно з Трампом, зрозуміти позицію Путіна: він не бажає зупиняти війну на цьому етапі, наголошують експерти. А для європейців він допоміг підкреслити, що тепер підтримка України значною мірою залежить від них самих. Європейці не вірять, що адміністрація Трампа зупинить експорт американської зброї доти, доки за неї платитиме Європа чи Україна, кажуть джерела видання.

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває». Водночас президент США заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу.

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Теги: Дональд Трамп путін переговори

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