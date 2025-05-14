Трамп вперше зустрівся з новим лідером Сирії

Зустріч Трампа та Аль Шараа відбувалась за зачиненими дверима та тривала понад 30 хвилин

Президент США після зустрічі похвалив Аль-Шараа, назвавши його «молодим, привабливим та міцним хлопцем із сильним минулим»

Президент США Дональд Трамп зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зустріч відбулась у Саудівській Аравії, де американський президент перебував з візитом. В ході зустрічі Трамп закликав сирійського лідера до нормалізації відносин з Ізраїлем.

Президент США висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.

«Я сказав йому: «Сподіваюся, ви приєднаєтеся, коли все владнається». Він відповів: «Так». Але їм належить виконати велику роботу», – сказав Трамп.

фото: Reuters

Трамп назвав зустріч із Шараа «чудовою», а сирійського лідера описав як молодого, привабливого чоловіка з дуже сильним минулим. «У нього є реальний шанс втримати все під контролем», – сказав президент США.

Раніше Вашингтон зазначав, що зустріч Дональда Трампа й Ахмеда аль Шараа, закрита для преси, буде короткою – лише «привітатися». Водночас вона відбулася перед засіданням Ради співробітництва арабських держав Перської затоки у середу вранці та тривала 33 хвилини – з 10:07 до 10:40.

Прессекретарка Керолайн Лівітт зазначила, що Трамп поспілкувався з сирійським лідером «на запрошення» наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках турне Близьким Сходом. Це його перша велика закордонна дипломатична поїздка.

Приїзд Трампа став дуже успішним, оскільки між США та Саудівською Аравією було укладено пакет угод на суму $600 млрд. Раніше Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду. Деталі угоди наразі не розголошуються, проте відомо, що вона охоплює широкий спектр економічних питань, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин між США та Саудівською Аравією. Далі Трамп мав вирушити до Катару та ОАЕ.

Раніше Саудівська Аравія встановила мобільний McDonald’s поблизу Королівського палацу напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Ер-Ріяда.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Тим часом президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна. За даними російських ЗМІ, російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також туди ввійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.