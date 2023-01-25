У будинку колишнього віцепрезидента США знайдено секретні документи
Адвокат заявив, що Пенс не знав про існування конфіденційних або секретних документів у його особистій резиденції
Минулого тижня у будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, який працював в адміністрації Дональда Трампа, виявили документи, позначені як секретні. Про це повідомляє AP.
«Невелика кількість документів, які взяло під охорону ФБР минулого четверга, була ненавмисно упакована в коробки та відправлена до будинку колишнього віцепрезидента наприкінці терміну роботи попередньої адміністрації», – зазначає Грег Джейкоб, адвоката Майка Пенса.
Юрист також вказав, що Пенс «не знав про існування конфіденційних або секретних документів у його особистій резиденції» до перевірки його будинку минулого тижня. Крім того, адвокат ексвіцепрезидента зазначив, що той «розуміє важливість захисту конфіденційної та секретної інформації» і готовий співпрацювати з «будь-яким відповідним розслідуванням».
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.
Політик користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віцепрезидента США.
Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в університеті Пенсільванії. Лідера США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації.
Згодом слідчі ФБР знайшли ще партію документів з грифом «таємно».
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