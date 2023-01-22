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Черговий обшук у Байдена: знайдено нову партію секретих документів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Черговий обшук у Байдена: знайдено нову партію секретих документів
У американського президента таємні документи знаходять не вперше
фото з відкритих джерел

У США триває скандал навколо неналежного зберігання президентом документів із грифом «цілком таємно»

Під час нового обшуку в будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні (штат Делавер) було виявлено ще шість секретних документів.
Про це повідомило видання Reuters.

За словами Боба Бауера, адвоката президента США, деякі секретні документи та «супутні матеріали» стосуються перебування Байдена в Сенаті, де він представляв Делавер з 1973-го по 2009 рік. Інші папери мають відношення його перебування на посаді віцепрезидента в адміністрації Обами (2009-2017 рр.).

Зазначається, що ці шість документів є доповненням до матеріалів, раніше знайдених у резиденції Байдена в Вілмінгтоні та в його особистому кабінеті.

Працівники ФБР також вилучили кілька нотаток, зроблених Байденом на посаді віцепрезидента.

Обшук тривав понад 12 годин. Як уточнив Бауер, американський лідер сам запропонував доступ до свого будинку, «щоб дозволити міністерству юстиції провести обшук усього приміщення на предмет потенційних записів віцепрезидента та секретних матеріалів».

Адвокат додав, що під час обшуку ні Байдена, ні його дружини в будинку не було.

Згідно із законодавством США, таке зберігання документів є неприпустимим, тому, якщо вину Байдена буде доведено, йому загрожують серйозні проблеми. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Політик користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віцепрезидента США.

Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в університеті Пенсільванії. Лідер США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації: Байден прокоментував секретну знахідку в його офісі.

Теги: Джозеф Байден обшук

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