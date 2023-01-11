Байден прокоментував секретну знахідку в його офісі

Очільник США: «Я не знаю, що міститься в цих документах»

Президент США Джо Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в університеті Пенсільванії. Лідера США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації. Про це передає «Голос Америки».

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Байден зазначив, що серйозно ставиться до зберігання секретних документів і не знає про зміст знайдених матеріалів.

Лідер США повідомив, юристи виявили «якісь документи в скриньці всередині закритої шафи» і коли «зрозуміли, що в цій скриньці було кілька секретних документів, зробили те, що мали зробити, негайно зателефонували до архівів».

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«Мене поінформували про цю знахідку, і я здивувався, дізнавшись, що до цього офісу було доставлено якісь урядові документи, але я не знаю, що міститься в цих документах. Вони передали записи в архіви, і ми повністю співпрацюємо з розслідуванням, яке, я сподіваюся, незабаром буде завершено. І тоді з'явиться більше подробиць», – заявив президент США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Політик користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віце-президента США.