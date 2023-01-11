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Байден прокоментував секретну знахідку в його офісі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден прокоментував секретну знахідку в його офісі
фото з відкритих джерел

Очільник США: «Я не знаю, що міститься в цих документах»

Президент США Джо Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в університеті Пенсільванії. Лідера США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації. Про це передає «Голос Америки».

Байден зазначив, що серйозно ставиться до зберігання секретних документів і не знає про зміст знайдених матеріалів.

Лідер США повідомив, юристи виявили «якісь документи в скриньці всередині закритої шафи» і коли «зрозуміли, що в цій скриньці було кілька секретних документів, зробили те, що мали зробити, негайно зателефонували до архівів».

«Мене поінформували про цю знахідку, і я здивувався, дізнавшись, що до цього офісу було доставлено якісь урядові документи, але я не знаю, що міститься в цих документах. Вони передали записи в архіви, і ми повністю співпрацюємо з розслідуванням, яке, я сподіваюся, незабаром буде завершено. І тоді з'явиться більше подробиць», – заявив президент США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Політик користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віце-президента США.

Теги: США Україна документи президент

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