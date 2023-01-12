Помічники Байдена знайшли другу партію секретних документів

Білий будинок та Міністерство юстиції США поки що не коментували цю ситуацію

Помічники президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена виявили ще одну партію секретних документів за межами його вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Барака Обами. Про це повідомляє NBC News.

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Джерело на умовах анонімності розповіло виданню, що помічники Байдена перевіряли документи за межами його колишнього офісу в Вашингтоні, щоб дізнатись чи є серед них ті, які необхідно передати в Національний архів.

«Обшук було описано як вичерпний, з ціллю отримати повний звіт про всі секретні документи, які могли бути випадково упаковані в коробки, коли Байден покинув кабінет віцепрезидента в січні 2017 року», – пише видання.

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Білий будинок та Міністерство юстиції США поки що не коментували цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Політик користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віцепрезидента США.

Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в університеті Пенсільванії. Лідера США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації.