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У колишньому офісі Байдена виявлено таємні звіти розвідки про Україну – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У колишньому офісі Байдена виявлено таємні звіти розвідки про Україну – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор США отримав попередній звіт стосовно виявлених документів у колишньому офісі Байдена

У колишньому приватному офісі Джо Байдена, який він займав до вступу на посаду президента США, були виявлені таємні звіти розвідки про Україну та інші країни. Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

«Серед матеріалів часів перебування Джо Байдена на посаді віцепрезидента США, виявлених у приватному офісі минулої осені, було 10 таємних документів, серед яких матеріали довідок та брифінгів американської розвідки стосовно таких тем, як: Україна, Іран та Велика Британія», – стверджує CNN.

Наразі невідомо, яка саме інформація містилася у цих таємних документах.

Зазначається, що генеральний прокурор уже отримав попередній звіт стосовно виявлених документів і «тепер ухвалює критично важливе рішення стосовно подальших дій, в тому числі розглядаючи можливість відкриття повномасштабного кримінального розслідування».

«Таємні документи були датовані 2013-2016 роками. Їх виявили у трьох із чотирьох коробок, які містили нетаємні документи», – йдеться у матеріалі.

Видання CNN зауважує, що більшість виявлених у офісі документів містили різноманітні родинні документи Байденів, у тому числі стосовно похорону сина Байдена та листи співчуття.

Як відомо, цього тижня стало відомо про виявлення наприкінці минулого року в одному з офісів, які займав Байден після відставки з посади віцепрезидента США, таємних документів, неналежне зберігання яких заборонене американським законодавством.

Теги: розвідка США Джозеф Байден Україна

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