У Грузії силовики застосували проти мітингувальників звукове обладнання (відео)

Деякі протестувальники почали танцювати під звукові сигнали

У Тбілісі продовжуються масові протести проти суперечливого закону про іноагентів. Для придушення мітингів силовики, окрім водометів та сльозогінного газу, застосували спеціальне звукове обладнання. Про це повідомило Paper Kartuli.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деякі учасники мітингу танцюють під ці звуки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що напередодні кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроекту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів.

До слова, грузинські силовики продовжують відтісняти мітингувальників від будівлі парламенту. Учасники акції перекинули автівку поліції та почали будувати барикади з лавок.

До слова, лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив, що Росія розв’язала війну на території Україні через події на Майдані Незалежності у 2014 році. Своєю заявою чиновник спробував налякати протестувальників, які вже другий день стоять під будівлею парламенту.