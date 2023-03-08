Зеленський подякував грузинам за повагу до України та підтримав учасників протестів

Володимир Зеленський: «Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії»

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що українці бажають Грузії демократичного успіху та просування у питанні євроінтеграції на тлі масових протестів у Тбілісі.

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«Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який прозвучав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху», – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що і Грузія, і Молдова, і Україна хочуть стати частиною Євросоюзу, і це обов'язково станеться. Оскільки на євроінтеграцію заслуговують всі вільні народи Європи.

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Нагадаємо, правоохоронці Грузії порушили першу кримінальну справу на учасника протесту проти закону про «іноагентів». Затриманого звинувачують у нападі на поліцейського.

Лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив, що Росія розв’язала війну на території Україні через події на Майдані Незалежності у 2014 році. Скандальною заявою чиновник спробував налякати протестувальників, які вже другий день стоять під будівлею парламенту.