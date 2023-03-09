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У Грузії протестувальники перевернули авто поліції та спорудили барикади (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Грузії протестувальники перевернули авто поліції та спорудили барикади (відео)
фото: Mzia Saganelidze RFE/RL

Люди намагаються повернутися проспектом Руставелі до будівлі парламенту

У Тбілісі силовики продовжують відтісняти мітингувальників, що виступають проти ухвалення закону про іноагентів, від будівлі парламенту. Учасники акції перекинули автівку поліції та почали будувати барикади з лавок. Про це повідомляють місцеві ЗМІ Paper Kartuli та TV Pirveli.

Усі входи до парламенту Грузії були зачищені від протестувальників, зокрема й проспект Шота Руставелі. Демонстранти були змушені відступити до сусідніх вулиць.

У відповідь розлючені учасники акції перевернули поліцейське авто, ці кадри потрапили в пряму трансляцію грузинських ЗМІ з місця подій.

Люди намагаються повернутися проспектом Руставелі до будівлі парламенту. Силовики знову застосовують сльозогінний газ. Протестувальники будуть барикади з підручних засобів, зокрема лавок.

Нагадаємо, що напередодні кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроекту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів.

Нагадаємо, лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив, що Росія розв’язала війну на території Україні через події на Майдані Незалежності у 2014 році.Своєю заявою чиновник спробував налякати протестувальників, які вже другий день стоять під будівлею парламенту.

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Теги: мітинг протест Грузія

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