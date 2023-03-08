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Перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії
Учасників акції затримали в адміністративному порядку за опір поліції
фото з відкритих джерел

На цей час відомо про затримання 66 людей

Правоохоронці Грузії порушили першу кримінальну справу на учасника протесту проти закону про «іноагентів». Затриманого звинувачують у нападі на поліцейського. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

На цей час відомо про затримання 66 людей.

У відомстві зазначають, що учасників акції затримали в адміністративному порядку за опір поліції (стаття 173) та дрібне хуліганство (стаття 166). Також поліція порушила кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: стаття 353 (напад на поліцейського) та стаття 187 (пошкодження чи знищення речей).

У МВС країни заявляють, що внаслідок протесту постраждали 50 силовиків, а також учасники акції. Проте кількість травмованих мітингарів не назвали.

За даними російських ЗМІ, представник грузинської опозиції Георгій Вашадзе заявив, що влада країни має протягом години відкликати законопроект про «іноагентів» і звільнити всіх затриманих. Вашадзе також додав, що наступні кроки та вимоги будуть оголошені найближчим часом.

Нагадаємо, лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив, що Росія розв’язала війну на території Україні через події на Майдані Незалежності у 2014 році. Скандальною заявою чиновник спробував налякати протестувальників, які вже другий день стоять під будівлею парламенту.

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Теги: Грузія влада напад чиновник партії росія поліція

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