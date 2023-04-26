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У Конгресі США з’явився проєкт резолюції про перемогу України у війні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Конгресі США з’явився проєкт резолюції про перемогу України у війні
Конгресмена Джо Вілсона проєкт резолюції «Перемога України»
фото: Голос Америки

Документ вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України

25 квітня у Вашингтоні було презентовано проєкт резолюції Конгресу США під назвою «Перемога України». Співавторами документа виступили законодавці Палати представників Конгресу США голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. Під час презентації також були присутні конгресвумен-демократка Марсі Каптур, третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, а також учасники «Українського саміту дій», повідомляє «Голос Америки».

У документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

«Палата представників підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла над вторгненням і відновила міжнародно визнані кордони від 1991 року; Також (Палата представників - ред.) вважає, що мир принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці Сполучених Штатів; і заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити, що Російська Федерація виплатить Україні репарації; а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну; тим часом керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних Російською Федерацією під час її вторгнення», – йдеться у тексті резолюції про «Перемогу України».

За словами співавтора документа конгресмена Джо Вілсона проєкт вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України.

«Ми вносимо цю резолюцію, щоб пояснити важливість збереження територіальної цілісності. Я вважаю, що це важливо зокрема для американського народу, який має зрозуміти, що вся територія України має бути повернена під юрисдикцію Києва. Для цього – військовий злочинець Путін має вивести свої війська. І якщо будуть якісь переговори, то на них має йтись про графік виведення військ», – розповів Вілсон.

Він переконаний, що проєкт отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі.

Також, за словами Вілсона законодавці вирішили негайно внести цей документ, щоб дати більше часу на його розгляд протягом сесійного року в Конгресі.

Теги: війна Україна росія США

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