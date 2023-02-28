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У мережі з’явився текст угоди між Косовом та Сербією

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У мережі з’явився текст угоди між Косовом та Сербією
фото з відкритих джерел

Документ про нормалізацію відносин між двома сусідами обнародував Європейський Союз 

Європейський Союз опублікував текст угоди про нормалізацію відносин, яку Косово та Сербія підтримали напередодні після переговорів у Брюсселі.

В документі Косово та Сербія, «віддані справі сприяння плідній регіональній співпраці та безпеці в Європі та подоланню спадщини минулого», погоджуються розвивати між собою нормальні, добросусідські відносини на основі рівноправності та взаємно визнавати відповідні документи та національну символіку, включаючи паспорти, дипломи, номерні знаки та митні печатки.

Обидві сторони керуватимуться цілями та принципами, викладеними в Статуті Організації Об’єднаних Націй, особливо принципами суверенної рівності всіх держав, поваги до їх незалежності, автономії та територіальної цілісності, права на самовизначення.

Обидві держави виходять з припущення, що жодна з них не може представляти іншу в міжнародній сфері або діяти від її імені. Сербія, зі свого боку, не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації. Жодна зі сторін не блокуватиме прогрес іншої сторони на шляху до ЄС і не заохочуватиме інших до блокування такого шляху на основі власних заслуг. 

Обидві сторони зобов’язуються встановити конкретні домовленості та гарантії, відповідно до відповідних інструментів Ради Європи та спираючись на існуючий європейський досвід, щоб забезпечити належний рівень самоврядування для сербської громади в Косово та здатність надавати послуги в конкретних областях, включно з можливістю фінансової підтримки Сербією та прямим каналом зв’язку для сербської громади з урядом Косова.

Сторони офіційно закріплять статус Сербської Православної Церкви в Косово та забезпечать надійний рівень захисту об’єктів сербської релігійної та культурної спадщини відповідно до існуючих європейських моделей.

Косово та Сербія, відповідно до угоди, створюють спільний Комітет під головуванням ЄС для моніторингу виконання цього документу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року між Сербією та Косово спалахнув черговий конфлікт. Переполох був пов’язаний із бажанням косовських сербів створити асоціацію сербських муніципалітетів у північній частині власне Косова. Посол України в Сербії Володимир Толкач тоді наголосив на тому, що конфлікт не варто розглядати як спробу Белграда забезпечити собі плацдарм для подальшого наступу на Приштину за зразком «ЛДНР» сербського розливу. 

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Теги: релігія Сербія Косово

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