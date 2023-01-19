Сербія втратила «запал» щодо членства в ЄС – президент Вучич

Вучич песимістично налаштований щодо вступу Сербії до Європейського Союзу в найближчому майбутньому

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вже не настільки захоплена перспективою членства в Європейському Союзі, як раніше. Таку заяву Вучич зробив на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, організованій виданням Politico.

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«Ми вже не маємо того ж запалу, як раніше – так само, як і Європейський Союз не такий захоплений нами, як ми думали», – сказав президент Сербії.

Він додав, що «песимістично» налаштований щодо вступу Сербії до Європейського Союзу в найближчому майбутньому.

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Натомість Вучич підтримав ідею Європейської політичної спільноти – міжурядового форуму, створеного у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він назвав її «важливою» та «гарною ідеєю (президента Франції Еммануеля) Макрона».

У 2009 році Сербія подала офіційну заявку на членство в ЄС, та переговори про її вступ досі тривають. Однією з перешкод на цьому шляху є близькість Белграда й Москви – від енергетичної до політичної (зокрема в питанні невизнання Косова).

У Європейському Союзі наголошують, що потенційні члени повинні дотримуватися його зовнішньої політики та санкцій. Натомість Сербія не раз відмовлялась приєднуватись до санкцій ЄС проти Росії через вторгнення в Україну.

Раніше президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення Росії в Україну і наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.