У Москві невідомі підпалили приймальню Медведєва

Чоловік кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю

У Москві на Кутузовському проспекті невідомий кинув коктейль Молотова в будівлю приймальні голови «Єдиної Росії» Дмитра Медведєва. Про це повідомляє Astra.

За даними видання, невідомий, якого так і не вдалося затримати поліцейським, використав коктейль Молотова. Підійшовши до будівлі, розташованої в центрі російської столиці на Кутузовському проспекті, близько 03:00 26 жовтня, чоловік кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю.

Повідомляється, що пожежу загасили охоронці, під час підпалу ніхто не затриманий.

За даними видання «Медуза», яке веде підрахунок випадків підпалів військкоматів, адміністрацій і офісів «єдиноросів», які почалися після оголошення часткової мобілізації в Росії, випадок в Москві – другий за період з 21 вересня. 24 вересня в Республіці Башкортостан біля офісу партії «Єдина Росія» підпалили автомобільні покришки. З будівлі самостійно евакуювалися п'ятеро людей. Через те, що сталося, було пошкодженоа пластикові вхідні двері.

Нагадаємо, у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа. Як повідомлялося, Росгвардія посилила охорону військкоматів «у зв'язку з випадками нападу на них, що почастішали».