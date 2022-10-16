У російському Щолково вдруге за рік підпалили військкомат

Військкомат у Підмосков'ї горить уже вдруге за короткий час

Невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю

У Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Цікаво, що це вже друга спроба підпалу щолкінського військкомату. У травні було скоєно напад на його ж сусідню будівлю.

Нагадаємо, росгвардія посилила охорону військкоматів «у зв'язку з випадками нападу на них, що почастішали».

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

Читайте також: