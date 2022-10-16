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У російському Щолково вдруге за рік підпалили військкомат

Надія Карбунар
glavcom.ua
У російському Щолково вдруге за рік підпалили військкомат
Військкомат у Підмосков'ї горить уже вдруге за короткий час
фото: Telegram-канал Baza

Невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю

У Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Цікаво, що це вже друга спроба підпалу щолкінського військкомату. У травні було скоєно напад на його ж сусідню будівлю.

Нагадаємо, росгвардія посилила охорону військкоматів «у зв'язку з випадками нападу на них, що почастішали». 

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

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Теги: Telegram влада мобілізація напад пожежа поліція путін росіяни смерть фронт

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