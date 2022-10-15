У РФ силовики взяли військкомати під посилену охорону

Росгвардія посилила охорону військкоматів «у зв'язку з випадками нападу на них, що почастішали». Про це повідомив депутат Олександр Хінштейн, пишуть російські ЗМІ.

«У ряді міст, у т.ч. у Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні вони включені в маршрути патрулювання екіпажів ОВО», – розповів депутат.

Також він зазначив, що вже мали місце затримання зловмисників на місці злочину: «Наприклад, при спробі кинути пляшку із запалювальною сумішшю».

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

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