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Південна Корея ухвалила історичний законопроєкт про собаче м'ясо

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Південна Корея ухвалила історичний законопроєкт про собаче м'ясо
Розведення або забій собак для споживання буде заборонено, як і розповсюдження або продаж собачого м’яса
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рішення покладе край розведенню та вбивству собак для споживання людиною

Південна Корея ухвалила новий закон, який має на меті припинити забій і продаж собак на м’ясо до 2027 року. Таке рішення є історичним покладе край багатовіковій практиці споживання собачого м’яса. Про це повідомляє ВВС.

Закон, який, зокрема, забороняє розведення та продаж собак на м'ясо, ухвалений 208 голосами, ще двоє депутатів утрималися. Відповідний законопроєкт отримав рідкісну підтримку обох конкуруючих партій у парламенті Південної Кореї.

Документ також передбачає надання субсидій людям, які зараз займаються виробництвом собачого м’яса, для того, щоб вони могли змінити роботу. Водночас підприємці заявили, що планують подавати апеляцію та виходити на протести. Активісти розповідають, що собак вбивають електричним струмом чи вішають, хоча представники індустрії стверджують, що забій став гуманнішим.

Розведення або забій собак для споживання буде заборонено, як і розповсюдження або продаж собачого м’яса. Тим, хто різатиме собак на м’ясо може загрожувати до трьох років в’язниці, а тим, хто вирощує собак на м’ясо або продає собаче м’ясо, – до двох років. Закон набере чинності у 2027 році, після трирічного «перехідного періоду». Порушникам також може загрожувати штраф у розмірі до 30 млн вон (майже $23 тис.).

Зоозахисники вже привітали рішення парламенту. «Законопроєкт покладе край розведенню та вбивству собак для споживання людиною. Ми досягли ключового моменту, щоб врятувати мільйони собак від цієї жорстокої індустрії», – заявив представник Міжнародного корейського товариства захисту тварин Борамі Сео.

Перша леді Південної Кореї Кім Кон Хі також підтримала ухвалення закону, заявивши, що заборона цієї практики була однією з президентських обіцянок чинного глави держави Юн Сок Йоля. 

Зазначимо, Південна Корея – єдина країна, де собак спеціально вирощують для споживання людиною (також деякі частини В’єтнаму та південного Китаю). Традиційно мʼясо собак розглядалося як їжа, яка може допомогти людям перемогти спеку влітку, а також дешеве та легкодоступне джерело білка в той час, коли рівень бідності був набагато вищим.

Раніше Південна Корея вже намагалася відмовитися від виробництва собачого м'яса. Проте тоді саме через протести та занепокоєння щодо засобів до існування фермерів і власників ресторанів кампанія провалилася.

Згідно зі статистикою, у Південній Кореї налічується близько 1150 собачих ферм, 34 м’ясні підприємства, 219 дистриб’юторів і приблизно 1600 ресторанів, які продають наїдки з собачого м’яса. Утім, його споживання у країні втратило популярність упродовж останніх десятиліть.

Останнім часом кількість південнокорейців, які їдять собаче м’ясо, різко скоротилася, оскільки володіння домашніми тваринами стало більш поширеним. 

У дослідженні Gallup Korea у 2022 році 64% респондентів були проти вживання собачого м’яса – помітне зростання порівняно з аналогічним опитуванням у 2015 році. Кількість респондентів, які їли собаче м’ясо минулого року, також зменшилася з 27% у 2015 році лише до 8% у 2022 році. Собаче м’ясо споживають здебільшого люди старшого віку, тоді як молодь відмовляється від такої їжі.

Також згідно з офіційною статистикою, з 2005 по 2014 рік кількість ресторанів, де подають собак у столиці Сеулі, скоротилася на 40% через зниження попиту.

Як відомо, у листопаді минулого року уряд правляча партія «Влада народу» (PPP) Південної Кореї вирішили домогтися ухвалення спеціального законодавства упродовж цього року, щоб покласти край споживанню собачого м’яса в країні.

Після цього у Південній Кореї спалахнув протест через заборону собачого мʼяса.

Теги: Південна Корея тварини

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