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Кім Чен Ин наказав військовим «дотла знищити» США та Південну Корею за однієї умови

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кім Чен Ин наказав військовим «дотла знищити» США та Південну Корею за однієї умови
Очікується, що Кім активізує випробування зброї у 2024 році напередодні президентських виборів у США в листопаді
фото з відкритих джерел

Диктатор підкреслив, що його армія «повинна завдати смертельного удару, щоб повністю знищити противників, мобілізувавши всі найжорсткіші засоби і можливості без жодних вагань»

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують. Напередодні він пообіцяв посилити національну оборону, щоб впоратися з нібито безпрецедентною конфронтацією зі США, пише Associated Press.

Очікується, що Кім активізує випробування зброї у 2024 році напередодні президентських виборів у США в листопаді. Багато експертів кажуть, що він, ймовірно, вважає, що розширений ядерний арсенал дозволить йому домогтися поступок з боку США, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний.

На п'ятиденному великому з'їзді правлячої партії минулого тижня Кім заявив, що цього року він запустить ще три військові супутники-шпигуни, виробить більше ядерних матеріалів і розробить ударні безпілотники, що, на думку спостерігачів, є спробою посилити свої важелі впливу в майбутній дипломатії зі США.

На зустрічі в неділю з вищим офіцерським складом він наголосив, що необхідно «терміново потрібно нагострити заповітний меч» для захисту національної безпеки, очевидно, маючи на увазі програму створення ядерної зброї його країни.

Диктатор підкреслив, що його армія «повинна завдати смертельного удару, щоб повністю знищити противників, мобілізувавши всі найжорсткіші засоби і можливості без жодних вагань», якщо вони оберуть шлях військової конфронтації і провокацій проти Північної Кореї.

У своєму новорічному зверненні в понеділок президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив, що посилить можливості своїх збройних сил щодо завдання превентивних ударів, протиракетної оборони та відплати у відповідь на ядерну загрозу з боку Північної Кореї. «Республіка Корея будує справжній, тривалий мир за допомогою сили, а не покірний мир, який залежить від доброї волі супротивника», – сказав Юн, використовуючи офіційну назву Південної Кореї.

На партійних зборах Кім назвав Південну Корею «геміплегічною вадою і колоніальною підлеглою державою», чиє суспільство «зіпсоване культурою янкі». Диктатор заявив, що його армія повинна використовувати всі доступні засоби, включаючи ядерну зброю, щоб «придушити всю територію Південної Кореї» в разі конфлікту.

Міністерство оборони Південної Кореї попередило у відповідь, що якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, південнокорейські та американські війська покарають її беззаперечно, що призведе до кінця правління Кіма.

Експерти кажуть, що невеликі військові зіткнення між Північною і Південною Кореєю можуть статися цього року вздовж їхнього добре озброєного кордону. Також очікується, що Північна Корея проведе випробування міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти материкової частини США, та інших нових видів озброєнь.

Раніше Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни

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Теги: Північна Корея Південна Корея США

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