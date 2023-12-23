Війська на передовій зіткнулися с серйозною проблемою – британська розвідка

Гризуни дошкуляють як українським, так і окупаційним військам

На передовій нашестя гризунів. Британська розвідка пояснила, чим це небезпечно

Із настанням холодів як українські, так і російські війська, ймовірно, страждають від нашестя щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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«Цьогорічна м’яка осінь, а також велика кількість їжі з полів, що залишилися незасіяними через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів. Оскільки погода стала холоднішою, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій», – йдеться у повідомленні.

Крім того, вони становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни, зазначають у британській розвідці.

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За неперевіреними даними, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов’язують з проблемою гризунів, додають у розвідці.

Як повідомлялося, на лінії фронту справжня катастрофа з мишами. Із похолоданням дрібні гризуни ринули у бліндажі військових.

Воїни показали відео зі своїх помешкань.

До слова, на Куп’янському напрямку окупантів масово косить «мишача лихоманка».