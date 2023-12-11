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У Південній Кореї зазнав аварії винищувач F-16 США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Південній Кореї зазнав аварії винищувач F-16 США
Пілот літака був знайдений і врятований південнокорейською владою, хоча про його стан нічого не повідомляється
фото ілюстративне

Американський літак виконував тренувальну місію

Сьогодні, 11 грудня, винищувач F-16 зі складу військово-повітряних сил США впав у Жовте море в районі міста Кунсан провінції Чолла-Пукто Південної Кореї.  Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

За інформацією видання, американський літак виконував тренувальну місію. Він злетів з авіабази Кунсан, що за 178 км від Сеула, яка використовується для спільного базування південнокорейських та американських ВПС. Під час польоту льотчик зіткнувся з «аварійною ситуацією», після чого йому вдалося катапультуватися. Також відомо, що військовослужбовець був знайдений і врятований південнокорейською владою, хоча про його стан нічого не повідомляється.

Наразі невідомо чи було на винищувачі озброєння під час польоту, і що призвело до нештатної ситуації. За даними агентства, наразі тільки проводиться розслідування всіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що у США розбився винищувач п'ятого покоління. Пілот літака F-35B Lightning II благополучно катапультувався.

Теги: винищувач США Південна Корея

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