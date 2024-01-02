На лідера південнокорейської опозиції скоєно збройний напад

Yonhap: лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мен зазнав нападу в Пусані

Лідер провідної південнокорейської опозиційної Демократичної партії «Тобуро» Лі Чже Мен зазнав нападу під час своєї поїздки до Пусана, пише агенція Yonhap. За наявними даними, це сталося під час пресконференції.

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Невідомий напав на політика та поранив його ножем у шию. За 20 хвилин після події Лі Чже Мена госпіталізували. Нападника затримано. Про причини того, що трапилося, не повідомляється.

Раніше стало відомо, що лідера німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) Тіно Хрупалла госпіталізували під час передвиборчого мітингу на Театральній площі в Інгольштадті. Чоловік отримав укол голкою у праву руку з невідомою речовиною. За даними ЗМІ, після того, як Хрупалла сфотографувався з людьми, йому ввели в плече невідому речовину, він відчув різкий біль і знепритомнів дорогою на сцену. Його доправили до лікарні для надання екстреної допомоги. Лікарі виявили на його плечі припухлість та почервоніння.

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У свою чергу лідера опозиційної партії Сейшельських Островів Патріка Ерміні раніше затримали за звинуваченням у чаклунстві. За даними ЗМІ, прокуратура запідозрила політика у викраденні двох тіл з цвинтаря, а також у зберіганні предметів, які використовуються для магічних ритуалів.

Раніше йшлось про те, що на лідера ультраправої голландської популістської партії «Форум за демократію» Тьєррі Боде напали та вдарили по голові пивною пляшкою напередодні проведення загальних виборів у Нідерландах.

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