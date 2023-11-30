У Південній Кореї спалахнув протест через заборону собачого мʼяса

Мітинг переріс у сутичку з поліцією

У південнокорейській столиці Сеулі близько 200 фермерів, які розводять і вирощують собак для споживання, провели протест поблизу Офісу президента. Вони вимагали скасувати наміри ухвалити закон про заборону собачого мʼяса. Зрештою мітинг переріс у сутичку з поліцією. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що десятки фермерів намагалися заїхати на вулицю перед Офісом на вантажівці з собаками у клітках, яких вони хотіли випустити там, однак поліція не дозволила цього зробити.

Представник бізнесу та очільник мітингу Джу Йонг Бонг стверджує, що фермерів повністю виключили з обговорення законопроєкту. А також заявив, що запропонована компенсація від влади за вихід з такої галузі є «неадекватною».

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«Ми не можемо погодитися з думкою, що це варварство, тому що всі країни, де є традиції тваринництва, колись їли собак, і все ще є країни, де це робиться», – заявив він.

Мітинг переріс у сутичку з поліцією. Поліція затримала трьох протестувальників.

Окрім того, фермери звинуватили першу леді Кім Кеон Хі, яка критикує споживання собачого м’яса, у здійсненні «неналежного тиску на уряд і керівну партію», щоб нібито запровадити заборону.

Видання пише, що торік опитування Gallup Korea показало, що майже дві третини респондентів виступають проти вживання собачого м’яса, і лише 8% сказали, що їли його протягом останнього року – проти з 27% у 2015 році.

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До слова, тим часом триває протест на українсько-польському кордоні. Із 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.