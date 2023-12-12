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США провели випробування нової ракети на тлі загроз КНДР та Ірану

Діана Гасюк
glavcom.ua
США провели випробування нової ракети на тлі загроз КНДР та Ірану
фото: Yonhap

Агентство протиракетної оборони Пентагону провело випробування системи GBI, яка призначена для перехоплення балістичної ракети 

Сполучені Штати успішно провели випробування оновленої системи протиракетної оборони Ground-Based Interceptor (GBI), яка здатна знищити балістичні ракети середньої дальності, особливо на фоні загроз з боку Північної Кореї та Ірану. Про це повідомляє Yonhap.

Агентство протиракетної оборони Пентагону провело випробування системи GBI, спрямованої на перехоплення балістичних ракет на середній фазі їх польоту. GBI відіграє ключову роль у системі протиракетної оборони США, призначеній для відбиття ракетних нападів середньої та великої дальності.

У понеділок вранці з космічної бази Ванденберг в Каліфорнії було запущено перехоплювач під час тестів, які, за словами агентства, показали здатність оновленого озброєння «швидше реагувати на загрози».

Це стало першим тестуванням триступінчастої ракети системи GBI, яка працює у режимі з двома ступенями. Третій етап отримав команду не ввімкнутися, що дозволило раніше випустити бойову систему, готуючи її до ведення бою на більш коротких відстанях.

GBI є системою ПРО, яка створена для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. Вона складається з розгінного блоку, побудованого Orbital Sciences Corporation, та бойової частини виробництва Raytheon. Їхню інтеграцію здійснює Boeing Defense.

Триступенева орбітальна ракета використовує твердопаливні ракетні верхні щаблі пускової установки Taurus. Розгорнута в США версія перехоплювача має три ступені. Двоступінчаста версія була успішно випробувана у 2010 році для використання в європейській системі протиракетної оборони НАТО як резервний варіант для стандартної ракети Aegis System Standard Missile 3.

Як повідомлялося, Сполучені Штати, Південна Корея та Японія погодили в суботу нові ініціативи щодо відповіді на загрози Північної Кореї в кіберпросторі, включаючи зловживання криптовалютою та космічні запуски.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.

Теги: балістичні ракети перехоплення озброєння Північна Корея Японія Південна Корея США

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