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Китай відновив мито на ввезення вугілля та поставив під загрозу російських експортерів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай відновив мито на ввезення вугілля та поставив під загрозу російських експортерів
фото: Bloomberg

Тарифи були скасовані в травні 2022 року, щоб захиститися від ризиків поставок після вторгнення РФ в Україну

Китай вирішив імпортні мита на вугілля, і цей крок може поставити під загрозу російських експортерів, які залежать від найбільшого у світі ринку палива. Про це повідомляє Bloomberg.

Тарифи були скасовані в травні 2022 року, щоб уникнути ризиків у постачанні після вторгнення РФ в Україну, що спричинило нестабільність на світових енергетичних ринках.

Ця дія сприяла збільшенню імпорту минулого року, включаючи зростання обсягів російського вугілля, яке стало привабливим для покупців, що раніше уникали його.

«Тепер політика змістилася в бік захисту гірничодобувних компаній Китаю від наслідків перенасичення після того, як внутрішнє виробництво також зросло до рекордно високого рівня», - йдеться в матеріалі.

Росія стала другим номером з постачання вугілля до Китаю, і довгострокова мета обох країн полягає в тому, щоб щорічні поставки досягли 100 мільйонів тонн.

Цієї цифри, ймовірно, буде досягнуто 2023 року, щойно буде підраховано грудневий імпорт.

Продажі російського вугілля до Китаю впали місяць-у-місяць з піку, досягнутого в червні, коли вони становили понад 10 мільйонів тонн. Його поставки стали менш привабливими у порівнянні з іншими країнами, і ця тенденція лише погіршиться після відновлення мита.

Тим часом, Австралія та провідний постачальник Індонезія залишаються конкурентоспроможними, оскільки вони захищені від мит завдяки угодам про вільну торгівлю з Пекіном. Росія також ввела податок на експорт для своїх зарубіжних продажів, щоб забезпечити фінансування війни проти України.

Нагадаємо, Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії. 

Теги: вугілля росія Південна Корея експорт імпорт фінансування Тайвань Китай

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