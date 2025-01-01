У Польщі з нового року з’явилися сім нових міст

Станом на сьогодні в Польщі є вже 1020 міст

У Польщі з 1 січня 2025 року з’явилися сім нових міст, найбільше – у Люблінському воєводстві, що межує з Україною. Про це повідомляє Business Insider Polska.

Крім того, змінюються також межі окремих польських міст та гмін (найменша адміністративно-територіальна одиниця країни – «Главком»)

Статус міста у Польщі отримали населені пункти Коньсковоля, Курів і Вонвольниця в Люблінському воєводстві, а також Собкув у Свентокшиському воєводстві на південному сході РП. Окрім того, містами стали Казанув у Мазовецькому воєводстві на сході, Кобильниця у Поморському воєводстві РП на півночі та Занемисль у Великопольському воєводстві на заході Польщі.

У Польщі внесені також сім змін, що стосуються меж гмін, а також 11 змін, що стосуються меж міст, зокрема Ольштина на північному сході РП. Зміни внесені за розпорядженням Ради міністрів РП.

Станом на сьогодні в Польщі є вже 1020 міст, зокрема 37 міст, в яких проживає понад 100 тисяч жителів.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року Польща розпочне своє головування в Раді Європейського Союзу. Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна покладає значні сподівання на цей період.

«Покладаємо великі сподівання. Польща наш близький друг і союзник. Ми розраховуємо, що протягом цього часу може бути ухвалена ціла низка рішучих і важливих рішень, враховуючи те лідерство, яке Польща продемонструвала в підтримці України з перших навіть не днів, а годин повномасштабної агресії Росії проти України», – наголосив Тихий.

За словами речника, особливі надії пов'язані з просуванням України на шляху до членства в ЄС: «Амбіція України – відкрити перші переговорні кластери вже на початку наступного року паралельно. Вважаємо, що це буде відбуватися одночасно – відкриття кількох кластерів. І будемо сподіватися на підтримку польського головування у цьому питанні».