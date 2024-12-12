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Найбільша азійська країна може опинитись на межі демографічної кризи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найбільша азійська країна може опинитись на межі демографічної кризи
Китай має проблеми із населенням
фото із відкритих джерел

До 2035 року демографічна ситуація в Китаї може сильно погіршитися

До 2035 демографічна ситуація в Китаї може сильно погіршитися. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на експертів. За їхніми словами, населення азійської країни почало скорочуватися ще 2022 року.

«До 2035 року Китай буде таким самим, як зараз Фушунь, де, за оцінками ООН, 30 відсотків китайців віком від 60 років», – зазначила газета.

Видання додало, що місто Фушунь на північному сході КНР стало яскравим прикладом старіння населення. За даними газети, у населеному пункті висока частка літнього населення, на що вказує велика кількість оголошень із рекламою зубних імплантів та цвинтарів.

 Національне бюро статистики Китаю зафіксувало 2019 року мінімальний рівень народжуваності в країні за останні 60 років.

За підсумками минулого року чисельність населення КНР становила 1,4 млрд осіб, крім жителів Макао, Гонконгу та заморських територій. При цьому у 2019 році в Китаї було зареєстровано лише 14,65 млн народжень, що стало найменшим показником із 1961 року. Рівень народжуваності становив 10,48 на тисячу осіб – це щонайменше з 1949 року, коли було засновано КНР.

За даними місцевих ЗМІ, низькі показники народжуваності пов'язані з агресивною демографічною політикою, в основу якої ще в 1970-х роках було закладено принцип «одна сім'я – одна дитина» і тоді поменшало працездатних громадян.

До слова, чисельність населення Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 млн. осіб. Скорочення та старіння населення дуже непокоїть Пекін. Це тисне на людей працездатного віку та сповільнює економіку, яка надто сильно постраждала під час пандемії коронавірусу. 

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Теги: дитина населення місто Китай

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