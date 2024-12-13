Росія може купити телеканали Польщі? Туск виступив із ініціативою

Польща намагаться перешкодити спробам іноземних держав, зокрема Росії, впливати на польську медіа-сферу

Уряд Польщі запровадив нові заходи для захисту найбільших телеканалів від можливого придбання іноземними ворожими силами, зокрема Росією. Про це пише inPoland.

Прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що буде ухвалена директива, яка забороняє купівлю ключових медіаактивів в Польщі компаніями з країн, що несуть загрозу національній безпеці.

Цей крок є реакцією на потенційні спроби іноземних держав впливати на польську медіа-сферу, що є критично важливим для забезпечення незалежності інформаційного простору. Польща хоче уникнути ситуації, коли іноземні держави, зокрема Росія, могли б маніпулювати суспільною думкою через контроль над основними телевізійними каналами.

Туск зазначив, що зміни мають на меті захистити демократію та стабільність Польщі, враховуючи поточну політичну ситуацію в Європі. Уряд сподівається, що нові правила допоможуть зберегти вільне та незалежне медіа-середовище, яке не буде під впливом ворожих країн.

Польща вже давно веде активну боротьбу за захист своїх медіа від чужоземних впливів, і ця директива є важливим етапом у зміцненні медіа-безпеки країни на фоні глобальних політичних загроз.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації дій.