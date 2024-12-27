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Під руїнами захоплених росіянами міст Луганщини досі лежать тіла цивільних

Ірина Бура
glavcom.ua
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Під руїнами захоплених росіянами міст Луганщини досі лежать тіла цивільних
Ті, хто вижив, кинуті напризволяще
фото з відкритих джерел

Місцеве окупаційне керівництво систематично отримує відповідну інформацію, однак справа не рушить з місця вже понад 2,5 роки

У населених пунктах ТОТ Луганщини під завалами зруйнованих будинків досі лежать тіла людей, убитих російськими загарбниками. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«У так званій ЛНР загарбники визнали, що не проводять систематизованих робіт, спрямованих на розбір завалів зруйнованих у 2022 році росіянами будинків, під якими залишаються тіла цивільних. За повідомленням «уповноваженого з прав людини в ЛНР», місцеве окупаційне керівництво систематично отримує відповідну інформацію, однак справа не рушить з місця вже понад 2,5 роки», – зазначив він.

Лисогор додав, що населення Попасної продовжує зменшуватися, наразі там проживає лише близько 250 людей.

Влада РФ неодноразово заявляла, що відбудовувати це місто, знищене російськими військами, недоцільно. Тож люди там кинуті напризволяще.

«До повномасштабного вторгнення в місті проживали близько 20 тис. громадян», – нагадав очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що для відновлення зруйнованих Росією міст України знадобиться сотня років.

До слова, МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з візитом делегації Панафриканського парламенту до тимчасово окупованої Російською Федерацією території Донецької області України. 

Окрім того, Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь. 

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Теги: ворог росія війна окупанти Луганщина населення місто

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