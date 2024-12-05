ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині

Новий Комар, розташований у Волноваському районі Донецької області, перебуває під контролем Сил оборони

Українські захисники повернули контроль над селом Новий Комар на Донеччині. Російських окупантів вдалося вибити звідти. Про це заявив речник ОСГВ «Хортиця» Назар Волошин, передає Суспільне Донбас.

«Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, перебуває під контролем Сил оборони», – розповів він.

Село Новий Комар на мапі проєкту DeepState. Орієнтовна лінія фронту на мапі проєкту DeepState на 5 грудня 2024 року мапа проєкту DeepState

Днем раніше про повернення контролю над селом повідомив аналітичний проєкт DeepState. Серед підрозділів, які брали участь в операції, зазначався 48-й окремий штурмовий батальйон.

«Бійці 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині" Російські окупанти зазнали великих втрат, багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї БрМП рф», – написав DeepState.

Нагадаємо, українські сили нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті зазначається, що 3 і 4 грудня російські війська захопили більшу частину мікрорайону Забалка (найпівденніший Торецьк) і просунулися на південь від Торецька до шахти «Центральна» та прилеглих породних відвалів. Також представник української бригади заявив, що російські сили на торецькому напрямку продовжують атакувати групами до восьми осіб під прикриттям димових завіс і за підтримки безпілотників і артилерії.

Раніше повідомлялося, що російські сили знову намагалися прорватися в місто Куп’янськ на Харківщині. Однак українські захисники знищили їхню бронетехніку та особовий склад. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Як зазначив Коваленко, окупанти намагаються наступати, прориваючись на околиці міста чи в житловий сектор, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення.

До слова, у ніч проти 28 листопада Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ. Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують наступати на Донеччині. Особливо вони зосереджені на Курахівському і Покровському напрямках.