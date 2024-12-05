Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині
Український прапор у селі Новий Комар, 4 грудня 2024 року
скриншот з відео 48-го окремого штурмового батальйону

Новий Комар, розташований у Волноваському районі Донецької області, перебуває під контролем Сил оборони

Українські захисники повернули контроль над селом Новий Комар на Донеччині. Російських окупантів вдалося вибити звідти. Про це заявив речник ОСГВ «Хортиця» Назар Волошин, передає Суспільне Донбас.

«Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, перебуває під контролем Сил оборони», – розповів він.

Село Новий Комар на мапі проєкту DeepState. Орієнтовна лінія фронту на мапі проєкту DeepState на 5 грудня 2024 року
Село Новий Комар на мапі проєкту DeepState. Орієнтовна лінія фронту на мапі проєкту DeepState на 5 грудня 2024 року
мапа проєкту DeepState

Днем раніше про повернення контролю над селом повідомив аналітичний проєкт DeepState. Серед підрозділів, які брали участь в операції, зазначався 48-й окремий штурмовий батальйон.

«Бійці 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині" Російські окупанти зазнали великих втрат, багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї БрМП рф», – написав DeepState.

Нагадаємо, українські сили нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті зазначається, що 3 і 4 грудня російські війська захопили більшу частину мікрорайону Забалка (найпівденніший Торецьк) і просунулися на південь від Торецька до шахти «Центральна» та прилеглих породних відвалів. Також представник української бригади заявив, що російські сили на торецькому напрямку продовжують атакувати групами до восьми осіб під прикриттям димових завіс і за підтримки безпілотників і артилерії.

Раніше повідомлялося, що російські сили знову намагалися прорватися в місто Куп’янськ на Харківщині. Однак українські захисники знищили їхню бронетехніку та особовий склад. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Як зазначив Коваленко, окупанти намагаються наступати, прориваючись на околиці міста чи в житловий сектор, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення.

До слова, у ніч проти 28 листопада Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ. Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують наступати на Донеччині. Особливо вони зосереджені на Курахівському і Покровському напрямках.

Читайте також:

Теги: окупанти Донбас полон місто десант відео Донеччина ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільників країн розвеселило питання про валізу
Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів
2 грудня, 22:00
Убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
На Запоріжжі окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників
28 листопада, 12:19
Сьогодні додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA
Україна повернула з окупації ще двох дітей
26 листопада, 22:51
Портрети освітян-загарбників
Освітні окупанти: від бурятів до сербів. Хто перевиховує українських дітей Воєнні злочини
26 листопада, 14:35
Перевізник робить все можливе, щоб допомогти клієнтам, наприклад, пропонує їм альтернативні рейси
Авіакомпанія Finnair скасовує майже 300 рейсів у грудні через страйк пілотів
24 листопада, 00:43
Ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки
У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру
20 листопада, 10:18
Федоров розповів про обстріл цивільної інфраструктури
Росіяни завдали удар по цивільній забудові на Запоріжжі
20 листопада, 01:13
Артистку тепло прийняли в країні сонця, що сходить
Народна артистка України дала концерт у Японії (відео)
17 листопада, 19:28
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки
Шольц подзвонив Путіну, уряд оновив умови бронювання від мобілізації. Головне за 15 листопада
15 листопада, 21:00

Події в Україні

Бойових медиків більше не переводитимуть у піхоту: Зеленський підписав указ
Бойових медиків більше не переводитимуть у піхоту: Зеленський підписав указ
ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині
ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині
Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині виконано майже на 100% – Шмигаль
Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині виконано майже на 100% – Шмигаль
Провал закупівель для ЗСУ: Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн
Провал закупівель для ЗСУ: Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн
У Чернівецькій області виявлено елементи російської ракети
У Чернівецькій області виявлено елементи російської ракети
Рада підтримала законопроєкт про створення суду присяжних
Рада підтримала законопроєкт про створення суду присяжних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
26K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
19K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
16K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
13K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua