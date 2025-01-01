Відсьогодні Польща головуватиме в ЄС. Які сподівання має Україна на цей період

Речник МЗС України зауважив, що країні потрібна підтримка Польщі на шляху до ЄС і НАТО

Тихий зробив заяву щодо співпраці з Польщею у розв'язанні історичних питань

У першій половині 2025 року Польща розпочне своє головування в Раді Європейського Союзу. Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна покладає значні сподівання на цей період. Про це повідомляє «Уніан».

«Покладаємо великі сподівання. Польща наш близький друг і союзник. Ми розраховуємо, що протягом цього часу може бути ухвалена ціла низка рішучих і важливих рішень, враховуючи те лідерство, яке Польща продемонструвала в підтримці України з перших навіть не днів, а годин повномасштабної агресії Росії проти України», – наголосив Тихий.

За словами речника, особливі надії пов'язані з просуванням України на шляху до членства в ЄС: «Амбіція України – відкрити перші переговорні кластери вже на початку наступного року паралельно. Вважаємо, що це буде відбуватися одночасно – відкриття кількох кластерів. І будемо сподіватися на підтримку польського головування у цьому питанні».

Тихий також наголосив на важливості подальшої військової допомоги Україні та посилення тиску на Росію через нові санкції й обмеження, зокрема щодо тіньового російського флоту. Речник підкреслив потребу перейти від замороження російських активів до їх конфіскації та подальшого використання.

«І звісно, введення нових секторальних санкцій проти агресора. Уже розпочалася робота над 16 пакетом санкцій ЄС проти Росії. І ми розраховуємо, що за польського головування ця робота буде просуватися швидко та рішуче», – зауважив Тихий.

Щодо співпраці з Польщею у розв'язанні історичних питань, Тихий зазначив, що процес триває в нормальному робочому режимі. Він також відзначив досягнення міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який зробив позитивні кроки у відносинах із Польщею.

«Те, що стосується ексгумації і вшанування або належне відзначення українських місць пам'яті в Польщі – цей процес налагоджений. Ми маємо підтвердження від польської сторони, що він взаємний. Тобто, наша готовність сприяти дійсно процесам в Україні має взаємну готовність з польського боку сприяти забезпеченню належного вшанування пам'яті і саме українських місць пам'яті. Це взаємний процес», – наголосив речник.

Загалом Тихий підкреслив, що підтримка Польщі є надзвичайно важливою для України як на шляху до членства в ЄС, так і в рамках НАТО.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що одним з пріоритетів польського головування в ЄС у першому півріччі 2025 року буде євроінтеграція України. Також додав про політику «відкритих дверей» для нових країн.