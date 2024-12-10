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Зеленський і Туск домовилися про обмін візитами найближчим часом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський і Туск домовилися про обмін візитами найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском у січні 2024 року
фото: Офіс президента України

Під час розмови із Туском Зеленський обговорив питання прогресу України на євроінтеграційному треку 

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації дій. Про це ідеться в дописі глави держави у соцмережі «Х».

«Поговорив із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подякував за незмінну підтримку дружньої Польщі та реалізацію чергового пакету військової допомоги», – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що під час розмови із Туском обговорили питання прогресу України на євроінтеграційному треку та пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, що розпочнеться у січні.

«Домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації наших спільних дій», – додав президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими. Прем'єр-міністр заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі. Також він анонсував низку розмов, які стосуватимуться «насамперед ситуації за східним кордоном» Польщі. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.

До слова, Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Україна Дональд Туск президент

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