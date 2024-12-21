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У ЗСУ з’явився підрозділ, який захищатиме культурну спадщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У ЗСУ з’явився підрозділ, який захищатиме культурну спадщину
Підрозділ із захисту культурної спадщини функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗС України
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

 

У війську створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Він функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

До складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Їхнім основним завданням буде координація дій для захисту, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

Це рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а затвердили його спільною директивою з міністром оборони Рустамом Умєровим. Цьому передували тривалі консультації з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1062 памʼятки культурної спадщини.

Також РФ повністю знищили автентичну пам’ятку «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора». 

Нагадаємо, що у музеях України, які нині перебувають під окупацією, перебуває понад 1,4 млн одиниць зберігання, що складає 12,6% від Музейного фонду нашої країни.

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Теги: ЗСУ місто пам'ятник Олександр Сирський

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