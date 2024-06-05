У Ризі двоє туристів зірвали та викинули український стяг

Обидва туристи є громадянами Великої Британії

Зазначається, що після опівночі 2 червня співробітники центру відеоспостереження муніципальної поліції Риги помітили двох чоловіків, один із яких ніс у руках український прапор. Згодом чоловік викинув прапор через паркан. Їх затримала поліція, пише Delfi.

Інформацію про інцидент передали екіпажу муніципальної поліції і через кілька хвилин поліцейські зустріли чоловіків біля Ризького замку. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що чоловіки є громадянами Великої Британії, і вони перед цим вживали алкоголь в Старій Ризі.

Спершу туристи заявили, що знайшли прапор на землі на вулиці. Однак під час огляду найближчих будинків поліціянти з'ясували, що прапор зірвали з фасаду будівлі на бульварі Аспазіяс. Обидвох чоловіків затримали для подальшого проведення процесуальних дій.

Нещодавно стало відомо, що у Москві поліцейські затримали 30-річного туриста з Ірану через те, що він гуляв центром міста у світшоті Balenciaga з тризубцями на рукавах, прапором України з одного боку та закликом допомогти українцям з іншого боку.

Туриста доставили до відділку поліції, де на нього склали адміністративний протокол про «дискредитацію армії Росії». Матеріали передано до суду.

Нагадуємо, що проросійський польський депутат ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Ґжеґож Браун зняв прапор України з пагорба Костюшка в Кракові. Згодом його повернули.

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з’являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що “негідно”, щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.