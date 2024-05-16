Папа Римський закликав молитися про мир і згадав про Україну, Палестину та М’янму

Понтифік нагадав про народи, що страждають від війни

Папа Франциск завершив свою зустріч із паломниками закликами молитися за народи, які страждають від війни. Про це пише Vatican News.

Привітавши паломників, звернувшись з окремими словами до молоді, хворих, похилих віком і молодят, Папа Франциск завершив загальну аудієнцію думкою про народи, що страждають від війни.

«І молімося за мир: не забуваймо про багатостраждальну Україну; не забуваймо про Палестину, Ізраїль, М’янму. Молімося за мир, молімося за всі народи, що страждають від війни», – сказав Святіший Отець, промовляючи експромтом, без заздалегідь приготованого тексту, перерваний оплесками.

Після того, як вони стихнули, він додав: «Усі разом, з великим серцем, молімося, щоб настав остаточний мир, щоб не було ніяких війн. Бо війна – це завжди поразка, завжди».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна».

Раніше повідомлялося, що папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви.

Папа Римський Франциск також зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.