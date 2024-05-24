Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила рекорд (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила рекорд (фото)
Альпіністка провела 35 днів експедиції, 65 годин без сну та пересла хворобу на Covid
фото: instagram / tonya.samoilova

Самойлова стала першою українською жінкою, яка піднялась на два восьмитисячники за такий термін

Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила новий рекорд зійшовши на два складних восьмитисячники Еверест та Лхоцзе за добу. Одночасно з цим вона стала першою жінкою в історії українського альпінізму, хто тричі піднявся на Еверест і тричі підіймав прапор України на найвищій точці планети. У коментарі «Главкому» Антоніна Самойлова розповіла: для підкорення двох вершин провела без сну 65 годин. У повсякденному житті провести три дні без сну майже неможливо, проте, за словами спортсменки, під час сходження в гори організм допомагає подолати цей шлях.

Самойлова розпочала свою експедицію 17 квітня 2024 року аби зробити «траверс» Еверест – Лхоцзе.

«Траверс» – проходження двох або більше вершин за одну експедицію. Що є надзвичайно складним завданням через екстремальні умови, шалену висоту та технічні труднощі.

Однак відразу після початку експедиції альпіністка почала відчувати перші симптоми хвороби коронавірусу і вимушена була повернутися на лікування в Катманду. «В мене був сильний страх, що після хвороби я фізично не зможу піднятися на два підряд восьмитисячника  і моя експедиція зірветься через стан здоров'я», – розповідає українка. 

Проте вже 21 травня, після лікування, о четвертій годині ранку Антоніна Самойлова вийшла з третього табору, аби здійснити історичне сходження. Вона розповіла, що їй надавала сил підтримка близьких та друзів.

Наприклад, її підтримував непальський альпініст Камі Ріта, який також встановлював свій рекорд – 30 сходження на вершину світу. Альпіністи навіть розглядали можливість зійти на Еверест разом, але українка дісталась вершини на годину раніше Камі. 

Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила рекорд (фото) фото 1

Вже наступного дня, 22 травня, Самойлова втретє підкорила вершину світу, на якій підняла український прапор. На ньому було написано: «Still fighting for freedom». Тим самим альпіністка нагадала світу, що українці все ще борються за свою свободу. 

Українка часто наголошує, що підйоми в гори не такі прості, як може здаватися: «Пам'ятаю як я вже спускалася з вершини і на сходах Хіларі (це технічно складна ділянка Евересту прямо біля вершини) помітила альпініста з Кенії, який йшов без кисню на вершину. Він створив чергу, адже вже був без сил. Я подумала про себе «буде смерть сьогодні» і мені стало дуже моторошно».

Наступного дня альпіністка дізналась, що він помер, навіть не дійшовши до вершини.

Втім на Самойлову очікував наступний підйом, вже на гору Лхоцзе. По дорозі до неї вона спустилася в четвертий табір, де почався шалений вітер, який рвав намети. Альпіністка не могла спати, бо це зона смерті (7900 м), тож просто чекала коли з'явиться можливість продовжити експедицію.

В ніч на 23 травня українка почала збиратися на Лхоцзе і вже о шостій ранку була на вершині гори.

Сходження було присвячене загиблому воїну Грянику Олександру
Сходження було присвячене загиблому воїну Грянику Олександру

Цього ж дня, 23 травня, Самойлова повернулася в базовий табір. За її підрахунками, вона провела без сну 65 годин. Альпіністка розповіла «Главкому», що у повсякденному житті провести три дні без сну майже неможливо, проте коли є мета – організм починає тобі допомагати.

«Коли ти в такій ситуації, ти наче не розумієш цього, мабуть, спрацьовує адреналін, адже коли є така велика мета, то всі запасні ресурси в організмі мобілізуються», – розповіла альпіністка.

Своє сходження Самойлова присвятила загиблому воїну Грянику Олександру, який все життя мріяв зійти на Еверест. Альпіністка підняла його фото на вершині світу і зробила світлину.

Нагадаємо, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест.

«Знову я підняла прапор своєї прекрасної країни на вершині світу! Він майорів вище всіх прапорів у ту хвилину як символ свободи та незламності духу», – написала альпіністка.

До слова, чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі – Еверест – з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24.

Читайте також: Дружина мера Філатова пояснила, чому не дійшла до вершини Евересту: Брехала б і вам, і собі
Теги: українка прапор України табір вітер Еверест рекорд українці прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зліва направо: командувач 2-ї польської армії генерал Антоній Лістовський, головний отаман військ і флоту Армії УНР Симон Петлюра та полковники українського війська Володимир Сальський і Марко Безручко під час війни із більшовицькою Росією. Бердичів, 1920
Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє
25 квiтня, 13:40
Українці продовжують жваво обговорювати у соцмережах події у світі та в Україні
Головні теми, які обговорювали у соцмережах. Підсумки за квітень
1 травня, 19:30
Попереду у захисника тривале лікування і він дуже сподівається на сучасні протези, які дозволять йому повернутись до звичного життя
Втратив три кінцівки і вижив. Історія добровольця ЗСУ, який здивував навіть лікарів Досвід
24 квiтня, 17:25
6 травня в Україні святкують День піхоти ЗСУ. Свято було створене президентським указом 2019 року
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня, 00:25
Роми у Швейцарії намагались отримати соціальну допомогу
Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів
8 травня, 09:23
Ліна Костенко отримала звання «Почесного громадянина міста Києва»
«Діло наше чисте і святе»: Ліна Костенко дала напутнє слово українцям
8 травня, 18:50
Температура вночі 4-9°С, у західних та північних областях 1-6°С тепла
Погода на 15 травня: передбачаються дощі та грози у східних областях
15 травня, 07:16
Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
16 травня, 13:23
17 травня – Міжнародний день боротьби з гомофобією
17 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 травня, 00:01

Суспільство

Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила рекорд (фото)
Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила рекорд (фото)
Міноборони назвало чотири причини, які дозволяють не йти до ТЦК за повісткою
Міноборони назвало чотири причини, які дозволяють не йти до ТЦК за повісткою
«Літаків буде більше, ніж пілотів». Нардепка вказала на несподівану проблему
«Літаків буде більше, ніж пілотів». Нардепка вказала на несподівану проблему
Європейська федерація журналістів підтримала звернення щодо звільнення українських медійників з полону
Європейська федерація журналістів підтримала звернення щодо звільнення українських медійників з полону
Термін «обмежено придатний» скасовується: МОЗ розставив крапки над «і»
Термін «обмежено придатний» скасовується: МОЗ розставив крапки над «і»
Залишив комфортне життя у США. Згадаймо Героя України Михайла Яворського (Чикаго)
Залишив комфортне життя у США. Згадаймо Героя України Михайла Яворського (Чикаго)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
22K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
12K
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
6157
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
5325
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
4378
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua