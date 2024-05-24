Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила рекорд (фото)

Самойлова стала першою українською жінкою, яка піднялась на два восьмитисячники за такий термін

Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила новий рекорд зійшовши на два складних восьмитисячники Еверест та Лхоцзе за добу. Одночасно з цим вона стала першою жінкою в історії українського альпінізму, хто тричі піднявся на Еверест і тричі підіймав прапор України на найвищій точці планети. У коментарі «Главкому» Антоніна Самойлова розповіла: для підкорення двох вершин провела без сну 65 годин. У повсякденному житті провести три дні без сну майже неможливо, проте, за словами спортсменки, під час сходження в гори організм допомагає подолати цей шлях.

Самойлова розпочала свою експедицію 17 квітня 2024 року аби зробити «траверс» Еверест – Лхоцзе.

«Траверс» – проходження двох або більше вершин за одну експедицію. Що є надзвичайно складним завданням через екстремальні умови, шалену висоту та технічні труднощі.

Однак відразу після початку експедиції альпіністка почала відчувати перші симптоми хвороби коронавірусу і вимушена була повернутися на лікування в Катманду. «В мене був сильний страх, що після хвороби я фізично не зможу піднятися на два підряд восьмитисячника і моя експедиція зірветься через стан здоров'я», – розповідає українка.

Проте вже 21 травня, після лікування, о четвертій годині ранку Антоніна Самойлова вийшла з третього табору, аби здійснити історичне сходження. Вона розповіла, що їй надавала сил підтримка близьких та друзів.

Наприклад, її підтримував непальський альпініст Камі Ріта, який також встановлював свій рекорд – 30 сходження на вершину світу. Альпіністи навіть розглядали можливість зійти на Еверест разом, але українка дісталась вершини на годину раніше Камі.

Вже наступного дня, 22 травня, Самойлова втретє підкорила вершину світу, на якій підняла український прапор. На ньому було написано: «Still fighting for freedom». Тим самим альпіністка нагадала світу, що українці все ще борються за свою свободу.

Українка часто наголошує, що підйоми в гори не такі прості, як може здаватися: «Пам'ятаю як я вже спускалася з вершини і на сходах Хіларі (це технічно складна ділянка Евересту прямо біля вершини) помітила альпініста з Кенії, який йшов без кисню на вершину. Він створив чергу, адже вже був без сил. Я подумала про себе «буде смерть сьогодні» і мені стало дуже моторошно».

Наступного дня альпіністка дізналась, що він помер, навіть не дійшовши до вершини.

Втім на Самойлову очікував наступний підйом, вже на гору Лхоцзе. По дорозі до неї вона спустилася в четвертий табір, де почався шалений вітер, який рвав намети. Альпіністка не могла спати, бо це зона смерті (7900 м), тож просто чекала коли з'явиться можливість продовжити експедицію.

В ніч на 23 травня українка почала збиратися на Лхоцзе і вже о шостій ранку була на вершині гори.

Сходження було присвячене загиблому воїну Грянику Олександру

Цього ж дня, 23 травня, Самойлова повернулася в базовий табір. За її підрахунками, вона провела без сну 65 годин. Альпіністка розповіла «Главкому», що у повсякденному житті провести три дні без сну майже неможливо, проте коли є мета – організм починає тобі допомагати.

«Коли ти в такій ситуації, ти наче не розумієш цього, мабуть, спрацьовує адреналін, адже коли є така велика мета, то всі запасні ресурси в організмі мобілізуються», – розповіла альпіністка.

Своє сходження Самойлова присвятила загиблому воїну Грянику Олександру, який все життя мріяв зійти на Еверест. Альпіністка підняла його фото на вершині світу і зробила світлину.

Нагадаємо, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест.

«Знову я підняла прапор своєї прекрасної країни на вершині світу! Він майорів вище всіх прапорів у ту хвилину як символ свободи та незламності духу», – написала альпіністка.

До слова, чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі – Еверест – з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24.