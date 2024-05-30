«Це заклик до миру»: Ще одна європейська країна схвалила визнання Палестини

Прем'єр-міністр: Рішення не спрямоване проти когось, зокрема Ізраїлю, а є закликом до миру

Уряд Словенії офіційно підтримав визнання Палестинської держави. Рішення набуде чинності після схвалення парламентом, повідомляє інформагентство STA.

Про це оголосив премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб. За його словами, визнання Палестинської держави ґрунтуватиметься на кордонах 1967 року або на кордонах, які будуть узгоджені між сторонами в майбутній мирній угоді.

Голоб також запевнив, що рішення не спрямоване проти когось, зокрема Ізраїлю, а є закликом до миру, і висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Словенії.

З нагоди ухваленого рішення словенський уряд символічно підняв на будівлі прапор Палестини.

Нагадаємо, Ірландія, Іспанія та Норвегія офіційно визнали незалежність Палестини, всупереч реакції Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters. Три країни висловили сподівання, що до їхнього кроку приєднаються й інші країни ЄС.

Згодом Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН.