Фіни пустять із молотка велосипеди, на яких росіяни намагались штурмувати кордон

Судячи з кількості лотів на фотографії, опублікованій фінською митницею, торги триватимуть довго

Фінляндія організує торги з продажу велосипедів, на яких біженці намагалися перетнути російсько-фінський кордон. Кількість лотів складає близько ста одиниць. Вказується, що аукціон відбудеться 16 травня у місті Ваалімаї. Про це повідомила пресслужба Митної служби Фінляндії, пише 47news.

У відомстві уточнили, що на торгах мають намір продати 100 велосипедів різних розмірів. При цьому митники знімають із себе відповідальність за якість та стан транспортних засобів, що були у вжитку. «Товари, придбані на аукціоні, обміну та поверненню не підлягають», – попередили фінські митники.

Митники також проінформували що забрати велосипеди треба буде в день покупки, інакше вони виявляться у власності держави, а гроші не повернуть. Новим власникам двоколісного транспорту, окрім його вартості, доведеться заплатити ще й ПДВ у розмірі 24%, пише видання.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Фінляндія перестала пускати велосипедистів із Росії на всіх прикордонних переходах. У прикордонній службі Південно-Східної Фінляндії пояснювали, що заходів вжито через зростання нелегальної міграції. У службі зазначають, що іноземці велосипедами прибували без документів, необхідних для в'їзду до Шенгенської зони.

До слова, прохачі притулку, які масово їхали із Росії до Фінляндії на велосипедах, отримували допомогу на російській стороні.

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