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Французький депутат підняв прапор Палестини і через це тимчасово втратив роботу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Французький депутат підняв прапор Палестини і через це тимчасово втратив роботу
Під час обговорення щодо можливого визнання Палестинської держави з боку Франції, депутат встав із палестинським прапором
фото: скріншот відео

Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала поведінку лівого депутата неприйнятною

Члена ліворадикальної партії «Франція нескорена» Себастьєна Делогю відсторонили від роботи в Національних зборах (нижній палаті парламенту - ред.) на два тижні після того, як він підняв палестинський прапор у сесійній залі. Про це повідомляє AFP.

Як стало відомо, під час години запитань до уряду, присвяченій можливому визнанню Палестинської держави з боку Франції, Делогю встав із палестинським прапором.

Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала поведінку лівого депутата неприйнятною, після чого колеги Делогю проголосували за його відсторонення від роботи на два тижні та скорочення удвічі парламентської допомоги на два місяці.

Нагадаємо, Ірландія, Іспанія та Норвегія офіційно визнали незалежність Палестини, всупереч реакції Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters. Три країни висловили сподівання, що до їхнього кроку приєднаються й інші країни ЄС. Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю розкритикував це рішення, заявивши, що визнання Палестинської держави робить тих, хто її визнає, співучасником підбурювання до геноциду та воєнних злочинів.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН. 

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Теги: Франція прапор незалежність партії Палестина

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