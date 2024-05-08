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Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото Офіс президента україни

Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю

Президент України Володимир Зеленський у селі Ягідне на Чернігівщині записав звернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час окупації в березні 2022 року російські загарбники майже місяць утримували всіх жителів села у шкільному підвалі. 350 дорослих і дітей були без їжі, води та ліків. На кожну людину – менш ніж квадратний метр: їм доводилося спати сидячи чи стоячи.

«80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого – російський фашизм. Скорочено – РФ», – сказав Володимир Зеленський. 

Свідком цього Президент назвав підвал у селі Ягідному на Чернігівщині. Цей населений пункт російські загарбники окупували третього березня 2022 року. Серед жителів села, яких вони утримували в підвалі, було 80 дітей. Наймолодшому заручнику було півтора місяця. 

«Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе тут, у цьому підвалі, серед цих людей. Без світла, їжі, води, ліків, повітря, у приміщенні, де було менше як метр на одну людину. Спали сидячи. Виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання», – зазначив Глава держави.  

Окупація села тривала 27 днів. За цей час у підвалі померли 10 заручників, яких російські кати заборонили хоронити. Ще 17 людей вони вбили. 

«У будь-якому куточку світу це називають одним словом: нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію. Ягідне, що пережило пекло РФ, – лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу», – сказав Президент. 

Українські воїни звільнили Ягідне від російських окупантів 30 березня 2022 року. Володимир Зеленський назвав це символом того, що історія повторюється: кожен, хто прийшов нищити нас, врешті-решт тікатиме з української землі. 

«Частина наших територій поки що залишається окупованою, частина наших людей – у полоні. Це означає, що наша битва триває. І сьогодні, в День пам’яті та перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися й перемогли, ми віримо й наближаємо новий день нової перемоги», – підсумував Глава держави.
  

Нагадаємо, цього року Україна вперше відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей.

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Минулого року Верховна Рада України Законом «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» встановила 8 травня як День пам’яті та перемоги – єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні. 

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Україна приєдналися до європейської традиції відзначення цієї дати. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. 

Теги: переселенці 24 лютого рашизм перемога президент Україна Володимир Зеленський українці прапор День Європи

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